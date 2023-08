Barriere architettoniche | le soluzioni per una città più accessibile

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Da Singapore a Shangai, da New York a Las Vegas fino a capitali europee del calibro di Parigi e Amsterdam: ecco alcune delle metropoli più accessibili al mondo secondo un sondaggio “Il viaggio migliora la mente in modo meraviglioso ed elimina i nostri pregiudizi”: Oscar Wilde sapeva molto bene come interpretare il significato del verbo viaggiare. Si tratta di una parola che non conosce confini né in termini geografici né di. Le prime conferme in merito giungono da un recente approfondimento firmato Class CNBC che, grazie ad un sondaggio che ha coinvolto quasi 4mila persone con disabilità motorie in tutto il mondo, ha stilato la classifica delle 10più accessibili del globo. La medaglia d’oro viene assegnata a Singapore (1°), seguita da Shangai (2°) e Tokyo (3°). All’interno del decalogo ci sono anche tre ...

Barriere architettoniche, le città più accessibili al mondo: le italiane fuori dalla classifica la Repubblica

Da Singapore a Shangai, da New York a Las Vegas fino a capitali europee del calibro di Parigi e Amsterdam: ecco alcune delle metropoli più accessibili al mondo secondo un sondaggio che ha coinvolto qu ...Non tutte le città sono adeguate in termini di eliminazione delle barriere architettoniche: nella top 10 non c’è nessuna italiana. Le prime conferme in merito giungono da un recente approfondimento ...