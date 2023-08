Baronissi | Valiante incontra la figlia di Marcello Torre

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il sindaco diGianfrancoincontrerà oggi, mercoledì 2 agosto, alle ore 17.30, a Palazzo di Città, Annamaria, per una breve cerimonia in ricordo dell’impegno del papà, avvocato e sindaco di Pagani assassinato dalla camorra nel 1980. Sarà presente anche don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis. Nel corso della cerimonia sarà consegnata al sindacola lettera – testamento chescrisse alla famiglia pochi mesi prima di essere assassinato, in cui dichiarava “di temere per la sua vita, e di voler tornare nella lotta politica soltanto per un nuovo progetto di vita a Pagani…di sognare una Pagani civile e libera”. Questo sentimento nei confronti della sua terra lo portò a essere eletto sindaco il 7 agosto. ...