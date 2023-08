Barilla | su linea ‘Al Bronzo’ QR-code sul pack per esperienza in realtà aumentata

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Anche le ricette di Davide Oldani per stimolare 'lo chef che è in te' Un’immersiva diche porta il consumatore a toccare quasi con mano l’intensità e la corposità diAl Bronzo, regalando lo stupore di una pasta che prende vita. E’ la nuova trovata diche attraverso un Qrsui pacchi di pasta dellaAl Bronzo fa vivere la lavorazione grezza attraverso nuovi contenuti premium. La pasta “si avvicina” ai consumatori per mostrarsi in tutta la sua “arte” e per rivelare davvero cosa la rende così unica e speciale: la lavorazione grezza che, con le sue microincisioni, dona una ruvidità intensa e una consistenza corposa per una pasta che cattura ogni condimento. Sulla piattaforma il consumatore può anche diventare chef: ...