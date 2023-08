Barbie | Margot Robbie | la bambola che si è rivelata proprio il contrario

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 agosto 2023)a prima vista, nella sua carrierasi è dimostrata esattamente il, una donna padrona del suo destino, in grado di scegliere i copioni giusti, e diventare produttrice in caso di progetti particolarmente degni di nota. In fondo,un po' lo è sempre stata. Spieghiamoci meglio. Lo è stata a livello di immagine: alta, bionda, occhi azzurri e un sorriso accattivante. Se nel nuovo filmdi Greta Gerwig (qui le opinioni della redazione) il suo ruolo èquello diStereotipo, nel senso che incarnaquello che è sempre stato il prototipo di, anche il suo personaggio di The Wolf Of Wall Street potrebbe essere una ...