Barbie | l’universo rosa per sconfiggere patriarcato e stereotipi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La scatola diè stata aperta. E sarà difficile richiuderla. Il film di Greta Gerwing, in sala dal 21 luglio, lascia il segno, anche grazie ai litri e litri di tinta confetto fluo che tra l’altro sembra introvabile: per realizzare le scenografie una delle aziende di vernici più grandi al mondo avrebbe terminato le scorte. Dietro il coloredell’iconica bambola, c’è un mondo da scoprireAlla scoperta del mondo e per un mondo migliore. Non si può dire che in oltre sessant’anni di vita la bambola Mattel abbia avuto una vita monotona, tutt’altro, ma questa volta la vive senza filtri. E allora scopre sentimenti finora sconosciuti come ansia e paura ma anche meraviglia e mille altre sfumature del mondo reale. Ryan Gosling e Margot Robbie, protagonisti del film di Greta Gerwig (Instagram)Mondo a cui accede davvero ed è pronta a fare delle scelte, ...