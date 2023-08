(Di mercoledì 2 agosto 2023) Prosegue il grande successo al box-di, il nuovo film diretto da Greta Gerwig. A meno di due settimane dall'uscita nelle saledi Greta Gerwig ha superato la soglia degli 800 milioni di dollari al box-globale, avviandosi a diventare il secondo film dell'anno a superare l'ambito traguardo del miliardo di dollari d'incasso dopo Super Mario Bros. - Il film. Un'al botteghino che è destinata a non fermarsi tanto presto. Il film con protagonista Margot Robbie ha registrato il miglior debutto dell'anno con 162 milioni di dollari incassati nei primi tre giorni. In attesa dell'uscita sul mercato italiano,ha trovato grande riscontro in Regno Unito (61 milioni), Messico (41 milioni), Brasile …

A meno di due settimane dall'uscita nelle saledi Greta Gerwig ha superato la soglia degli 800 milioni di dollari al box - office globale, ... Un'al botteghino che è destinata a non ...In mezzo a una schiera di prevedibili star in, tutte pulite e 'pettinate' " fusti ... e dall'instancabile copertura dei drammi dietro le quinte della serie, come l'uscita dal cast di...... la cuialla fama coincide con la sua caduta. La canzone " Shallow ", che alla fine ha vinto ...e produttore Mark Ronson per discutere del suo coinvolgimento nella colonna sonora di. ...

Barbie, l'ascesa al box-office sembra inarrestabile Movieplayer

Il Successo al Box Office e i Dibattiti sulla Critica Femminista: Barbie Affascina e Divide il Pubblico.La recensione di The Beanie Bubble: il nuovo film originale Apple Tv+ offre uno sguardo femminile su uno dei capitomboli economici più eclatanti della storia degli Stati Uniti, ovvero quello dei peluc ...