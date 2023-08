Barbenheimer | le t-shirt più belle da acquistare

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Abbiamo deciso di raccogliere alcune delle t-piùdel, il fenomeno cinefilo dell’estate 2023, nato casualmente sul web per ironizzare con affetto sull’uscita in contemporanea di due film molto attesi, Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan. Anche se in Italia i film sono usciti a distanza di un mese l’uno dall’altro, privandoci della possibilità di vederli lo stesso giorno o nello stesso weekend, non siamo stati immuni dal tormentone, tanto da voler celebrare questo vero e proprio evento cinematografico con magliette a tema. Ne abbiamo selezionate alcune tra le più, semplici o divertenti, daonline. La prima t-è molto classica, adatta per ogni occasione. Nera ed elegante, comprende un mash-up tra i loghi dei due film, ...

... allearti con il tuo peggior nemico e coniare neologismi impronunciabili come "" ... E non ha importanza che siano bambole, t -, scarpe alla moda, gelati, sogni e illusioni. Certo, ...... allearti con il tuo peggior nemico e coniare neologismi impronunciabili come "" ... E non ha importanza che siano bambole, t -, scarpe alla moda, gelati, sogni e illusioni. Certo, ...

Barbenheimer: Warner Bros. Japan critica aspramente su Twitter l’hashtag che fonde i film Barbie e Oppenheimer Cineblog

Warner Bros., riding high on the box-office success of Greta Gerwig’s “Barbie,” has become embroiled in a controversy in Japan, after the U.S. entertainment studio interacted with social media posts ...I thought the only way I’d ever see a Barbie move was sedated or in a straitjacket. Then “Barbenheimer” happened.