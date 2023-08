Balogun | neanche in panchina con l’Arsenal! Occhiolino all’Inter

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il nome di Folarinè sempre caldo per l’attacco dell’Inter, anche se negli ultimi giorni sembra essere stato scavalcato da Gianluca Scamacca. In ogni caso un possibile assist di mercato può arrivare dall’amichevole che – alle ore 19 – l’Arsenal affronterà contro il Monaco. ESCLUSO – Alle 19 andrà in scena la Emirates Cup tra Arsenal e Monaco. Un’amichevole che sicuramente non vedrà la partecipazione di Folarin. L’attaccante dei Gunners, infatti, non solo non è tra gli undici titolari, ma nemmeno siederà in. Chiaro segnale che il club inglese non punta su di lui, il che può portare l’Inter a far leva sulla voglia del giocatore di avere spazio per riuscire a portarlo a Milano a cifre contenute. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Non bastava Frattesi eCuadrado sulla fascia: l'Inter è intenzionata a comporre un centrocampo da Oscar dopo la ... Con Scamacca/sei piú forte". Infine la chiosa sarcastica: "ma come lo ...Più suggestiva in ottica futura è la pista che porta adell'Arsenal per il quale ... A finanziare il mercato nerazzurro potrebbe essere l'addio di Joaquin Correa che non ha entusiasmato...... i nerazzurri potrebbero compiere uno sforzo decisivo perdell'Arsenal [VIDEO] che sembra essere il preferito per questione d'età e margini di crescita. Non sembrano tramontatele ...

L'Inter non abbandona del tutto la pista Balogun per il completamento dell'attacco. Per l'arrivo in nerazzurro del ventiduenne servono due mosse: lo spiega TuttoSport. ANCORA – L'accelerata delle ultime ore per Scamacca non ha fatto tramontare del tutto la pista Balogun. L'americano è un attaccante giovane e futuribile, l'Inter deve scegliere se puntare su un giocatore con questo profilo o prendere un attaccante più esperto. Nell'ultima stagione Balogun ha giocato in prestito al Reims.