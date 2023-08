Ballando con le Stelle | pioggia di VIP nel cast | spuntano nomi clamorosi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Da annicon leè uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico. La conduttrice Milly Carlucci, insieme al suo staff, sta lavorando duramente per la prossima edizione del programma, in partenza il 21 ottobre su Rai 1. Si attendono conferme ufficiali, ma è probabile che la giuria sia compostcon le, undi lusso per il nuovo show di Milly Carlucci L’attesa per la nuova edizione dicon le, in partenza il 21 ottobre su Rai 1, sta per finire. La conduttrice Milly Carlucci sta lavorando duramente e ha messo sul piatto ben 16di VIP che potrebbero partecipare allo show. Giuria di lusso: confermati i soliti noti? Si attendono ancora conferme ufficiali, ma è probabile che il parterre della ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi concorrenti della prossima edizione dile stelle Il rumor Il portale TvBlog.it , dopo aver rivelato che Paola Perego , Simona Ventura ed il compagno ...In scena alcuni protagonisti della popolare trasmissione di Rai 1 "le Stelle" come gli amatissimi maestri di ballo Veera Kinnunen e Samuel Peron , insieme alla straordinaria voce di ...Mancano pochi mesi all'inizio della nuova edizione dile Stelle (il popolare dancing show targato Rai 1 che dovrebbe prendere ad ottobre) e . Nei giorni scorsi si era vociferato della presenza di Simona Ventura , così come di Paola Perego, ...

Ballando con le stelle, Bruganelli vuota il sacco: "Come è andata davvero" Il Tempo

Elisabetta Gregoraci fa festa con il figlio Nathan. Dopo la fuga d’amore col fidanzato ... Quella che ogni anno ospita importanti appuntamenti monegaschi come il Ballo della Rosa, il Monte-Carlo ...Ecco chi sarebbero i Vip provinati per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 in autunno ...