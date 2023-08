Ballando con le stelle 2023 | spuntano questi nomi Tutti pazzeschi | “La pista così esplode”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sempre più vicino il debutto di una stagione televisiva sorprendente, in quanto del tutto rivoluzionaria sia per quanto riguarda Mediaset che la Rai. Nuovi volti e nuovi programmi televisivi, i palinsesti sono stati in parte trasformati. Peròcon lee Milly Carlucci restano certezze. Fuori il cast, sedici i. Ci sono due matasse da sbrogliare. Innanzitutto quella della giuria dicon le, ormai è chiaro che ogni giorno esca un nuovo gossip sui possibili addii dietro quel bancone, dei presunti sostituti che sono emersi. Solo pezzi grossi della televisione in agguato. E anche per i sedici, futurinel cast.con lei ...