Le forze dell'ordine, raccontaK, hanno 'aperto le transenne in un terreno dislivellato dove io continuavo a cadere. Si è creata una tale calca, avevo bambini alle ginocchia e continuavo a ...Grandel Cielo: Osservazioni astronomiche guidate sul Lungomare Argentina, spiaggia di fronte ... Per la rassegna Bim Bum Bam, ColorDance di Fortunello e Marbella in piazza Ughetto SANTO ...Sull'onda del successo del disco, Sinéad intraprende unattraverso l'Europa e gli Stati Uniti. ... Il 1989 vede inoltre l'esordio di Sinéad come attrice nel film Hush - a - Bye. In campo ...

Baby K, tour annullato dopo essere stata ferita a un suo concerto TGCOM

La cantante ha raccontato i fatti avvenuti a Teramo dopo il live: "Una donna mi ha caricato in maniera così forte che ho subito un trauma al seno" ...Teramo – Baby K ferita dopo un concerto lampo, durato una ventina di minuti e cominciato con un'ora e mezza di ritardo, al parco fluviale di Teramo. La vicenda, raccontata sui social dall'artista e ri ...