Azzurre eliminate dal Mondiale | il Sudafrica la spunta 3-2

(Di mercoledì 2 agosto 2023) WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – La Nazionale femminile della ct Bertolini esce di scena nella fase a gironi del2023. Di fronte ai quasi 16mila spettatori dello Sky Stadium di Wellington, lesi arrendono per 3-2 al, fallendo così la qualificazione agli ottavi di finale. Italiane in vantaggio all’11’: Dhlamini sgambetta Beccari in area, rigore che Caruso realizza con freddezza. Ilreagisce cogliendo un palo con Moodaly al 21? e pareggiando al 32? con un brutto errore di Orsi, che infila la sua porta cercando il retropassaggio verso Durante. Le tricolori pareggiano al 33? il conto dei legni con un colpo di testa di Beccari. Nella ripresa, lesubiscono ancora al 22?, quando ilpassa sul 2-1 con un sinistro incrociato di ...