Avellino Summer Festival | ritrovato cartonato di Rosa Chemical in piazza Libertà

. Il Comando di Polizia Municipale del Comune di, riconoscendo l'importanza dell'evento 'Festival 2023' - Concerto Geolier previsto per la serata del 02 agosto 2023 presso la Smile Arena (Campo Genova) dalle ore 21.00 alle ore 23.30, ...L'Fest è il frutto di un intenso anno di lavoro, in cui abbiamo pensato e realizzato un grande cartellone, che vuole soddisfare grandi e piccini, attirando al contempo pubblico e ...Un grande evento, quello con il rapper napoletano per l'Fest , che impone la sistemazione in tempo record della Smile Arena e l'individuazione di aree sosta per i pullman in arrivo da ...

Ferragosto Avellinese 2023: il programma dell'Avellino Summer Fest. Agendaonline.it

Torna l'appuntamento con il cosiddetto Ferragosto Avellinese che da qualche anno è stato rinominato "Avellino Summer Fest". Scopri il programma 2023.In arrivo ad Avellino anche bus di fan di Geolier da Puglia e Calabria per il concerto di domani ad Avellino. Il 16 agosto arrivano Achille Lauro, Tananai, Gaia e Matteo Romano. Il sindaco Festa: ...