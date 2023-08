Autopsia sul 43enne ucciso nel B&b | morto per strangolamento

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ÈperGabriele Pergola, ildi Quartu Sant'Elena trovato privo di vita all'alba di lunedì in una stanza del B&b "Corte Cristina" in via Nazionale a Quartucciu, nell'...

È quanto emerge dall'effettuata dal medico legale Roberto Demontis, al Policlinico di ...corpo il medico legale ha anche riscontrato altre ferite riconducibili a una colluttazione avuta ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cairo Montenotte Cronaca Cairo, decisa l'corpo del giovane di 17 anni deceduto sabato in un ...Il procuratore della Repubblica Silvia Di Nunzio ha disposto l'corpo dell'uomo per chiarire le cause del decesso. L'esame tecnico è stato eseguito dal medico legale della Asl Lanciano - ...

Autopsia su Andrea Purgatori, la famiglia: si rafforza l'ipotesi di ischemie cerebrali QUOTIDIANO NAZIONALE

Un primo esame sul corpo senza vita della 20enne ha rilevato diversi fendenti inferti dall'ex fidanzato, il 23enne Zakaria Atqaou, nell'appartamento di Cologno Monzese. Attesa per l'autopsia e per le ...È quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis ... il 43enne è stato strangolato con l'asciugamani. Sul corpo il medico legale ha anche riscontrato altre ferite ...