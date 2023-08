Autogrill A22 | turista tedesco sosta e gli rubano 5 mln € in gioielli e pietre preziose | arrestato un ladro | caccia ai complici

Il furto in. L'accoglienza italiana non è di certo state delle migliori per un tedesco che lungo la, alla stazione di servizio Isarco Est , è rimasto vittima di un furto milionario. L'...Il colpo - scrive la stampa altoatesina - è stato messo a segno nei giorni scorsi alla stazione di servizio Isarco Est dell'. Il commerciante stava tornando in Germania da una fiera di settore in ...BOLZANO. Gioielli e pietre preziose per un valore di circa 5 milioni di euro. E' un vero e proprio tesoro quello sparito dall'auto di un commerciante germanico, qualche giorno fa, in undell'Autobrennero a nord di Bolzano. I preziosi sono stati rubati dalla vettura che l'uomo aveva lasciato incustodita per qualche minuto. La vittima sarebbe stata pedinata mentre tornava da ...

