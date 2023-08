Auto parcheggiata male | rissa a colpi di mazza da baseball

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’ha scatenato una megadidain un condominio di via Raffaele Viviani, a Mugnano, in provincia di Napoli. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno bloccato otto persone ‘impegnate’ nello scontro, quattro contro quattro. Le persone coinvolte – di età compresa tra i 29 e i 60 anni – sono state tutte denunciate. Sul posto trovate e sequestrate 3 mazze da. Al momento l’unico ad avere la peggio è un 56enne. Per lui lesioni alla testa ma non dovrebbero essere gravi, secondo le notizie acquisite dai carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.