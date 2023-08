Auto elettriche | le novità più attese nel 2023

... la Tesla avrebbe creato team di lavoro per nascondere i malfunzionamenti delle. Ossia ...reportage pubblicato dalla Reuters mette sul banco degli imputati la Tesla e le sue vetture. E ...Tuttavia, con l'avvento delle, diversi produttori hanno scelto di rinunciare a queste distintive sigle per introdurre nuovi marchi. È il caso di VW che nel giugno 2022 ha deciso di ...La guerra di mercato per la leadership di vendita delleè appena agli inizi ma se in Italia gli EV ancora faticano ad affermarsi, a livello globale è evidente la crescita dal punto di vista delle immatricolazioni così come è evidente che ci ...

Le auto elettriche più vendute al mondo La classifica (provvisoria) 2023 InsideEVs Italia

La quota di mercato, già molto bassa, è in flessione dal 3,87% di giugno all’attuale 3,4%. ristagnano le immatricolazioni di EV ...Continua la crescita del mercato auto in Italia nel 2023, ma è una risalita che rallenta, come era già accaduto ...