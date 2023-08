Aumenti prezzi per le vacanze | a luglio villaggi +16% e voli +9%

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’Unione nazionale consumatori ha fatto un’indagine che ha registrato ulteriorianche per trasporto marittimo e pacchetti. Quest’estate po...

Secondo Federconsumatori, quest'anno glideisi aggirano intorno al 6% . "La spesa complessiva di una famiglia di 4 persone (2 adulti e 2 ragazzi) per trascorrere una giornata al parco ...La media del diesel servito e' 1,912 euro/litro (contro 1,903), con i punti vendita delle compagnie conmedi compresi tra 1,858 e 1,982 euro/litro (no logo 1,813). Ipraticati del Gpl ......costi e deinell'ultimo anno è stato forte e ha aumentato le diseguaglianze nel nostro Paese, e per quanto il Paese abbia resistito, sia dal lato della produzione sia dei consumi, gli...Praticamente: più si alza l’indice dell’inflazione, più aumentano i prezzi delle offerte telefoniche nella rete fissa. L’aumento scatta ogni anno: il primo sarà ad aprile del 2024. Qui la nota ...Secondo un’indagine dell’Unione nazionale consumatori sull’andamento dei prezzi nel mese di luglio 2023, gli aumenti maggiori hanno infatti riguardato villaggi vacanze, campeggi e ostelli che ...