“aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni | ecco tutte le date

Aumenta sempre più la straordinaria attesaBaglioni e a grande richiesta si aggiunge ora una quarta data all' ArenaVerona , l'8 ottobre, dopo le tre già annunciate (5, 6, 7 ottobre). Salgono così a quindici gli ...live tourBaglioni: i concerti del 2024 Non solo, il concertoBaglioni avrà anche una versione indoor annunciata per il 2024. Il cantautore romano dopo ...Baglioni , dopo gli spettacolari maxieventi dal vivo, nei ... a cielo aperto, da gennaio 2024, porterà '' anche ... Il debutto sarà il 18 gennaio dalla Vitrifrigo ArenaPESARO , per ...