(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un'impressionante bomba d'acqua si è abbattuta su Aguas Zarcas lasciando dietro di sé gravi danni materiali. I video che circolano sui social in queste ore mostrano il momento in cui un uomo ...

I video che circolano sui social in queste ore mostrano il momento in cui un uomoundurante la tempesta, poco prima di essere travolto dalla corrente. 2 agosto 2023... dove la pistail fiume e passa sulla riva sinistra, proseguendo per alcuni chilometri. ... Proseguendo diritti in direzione di Caposile, undi barche permette di raggiungere il punto ...Ilideale che siripetutamente con le passeggiate nella faggeta abissale di Naturalis Itinere 1 e 2, passando per le Geosservazioni ed altre storie. Le altre storie sono quelle ...

Attraversa il ponte durante la tempesta e si salva all’ultimo secondo così Tiscali Notizie

Un'impressionante bomba d'acqua si è abbattuta su Aguas Zarcas lasciando dietro di sé gravi danni materiali. I video che circolano sui social ...Piccolo viaggio intorno a Morbegno: natura, cultura e gastronomiaMorbegno, 27 lug. (askanews) - Un ponte tibetano sospeso sopra la Val Tartano, a pochi chilometri da Morbegno, all'ingresso ...