(Di mercoledì 2 agosto 2023) Chi sta con il regime golpista e chi no in Africa occidentale, perché si parla di una possibile guerra e cosa pensa al riguardo la Francia

Attorno al colpo di stato in Niger Il Post

Chi sta con il regime golpista e chi no in Africa occidentale, perché si parla di una possibile guerra e cosa pensa al riguardo la Francia Il colpo di stato compiuto la settimana scorsa in Niger, in ...I misfatti di Trump piombano sulle elezioni che prefigurano un nuovo confronto con Biden, potenzialmente conferendogli un’instabilità se possibile ancora maggiore di 4 anni fa. Donald Trump è da ieri ...