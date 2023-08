Più di 10 droni russi sono stati abbattuti durante una Kiev, hanno detto mercoledì i funzionari ucraini. "Gruppi di droni sono stati lanciati su Kiev contemporaneamente da diverse direzioni. Tuttavia, tutti i bersagli aerei - più di 10 ...Si contano i danni all'indomani dell'russo contro un edificio che ospita un istituto scolastico professionale a Kharkiv, in Ucraina. Le immagini mostrano le conseguenze di undi droni russi che ha colpito la scuola. L'ufficiale di costruzione Anton Maskin dice di aver sentito due droni volare davanti alla scuola e un terzo colpire l'edificio. A Kharkiv i ...Due droni sono stati coinvolti nel presuntoe sono stati successivamente abbattuti nella parte occidentale della regione di Mosca, ha riferito TASS, citando le forze ...

Attacco notturno russo su Kiev: la difesa ucraina abbatte dieci droni Globalist.it

Più di 10 droni russi sono stati abbattuti durante un attacco notturno a Kiev, hanno detto mercoledì i funzionari ucraini.Pompieri al lavoro in notturna per domare le fiamme e combattere l'incendio divampato in un edificio che ospita un istituto scolastico, a seguito dell'attacco russo che ha colpito Kharkiv, in Ucraina.