Atp Los Cabos 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 2 agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ecco il, glie l’dididell’Atp di Los. E’ tempo di secondo turno sul cemento messicano, dove entrano in scena le prime quattro di teste di serie, che hanno beneficiato di un bye al primo turno. Ciò vuol dire che debutteranno Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie, Tommy Paul e Borna Coric. Di seguito ilcompleto di giornata, conitaliani. ESTADIO MEXTENNIS Ore 3 – Meligeni Alves vs (3) Paul A seguire – Kovacevic vs (2) Norrie Non prima delle 6 – (1) Tsitsipas vs Isner GRANDSTAND Ore 3 – (5) De Minaur vs Tirante A seguire – (4) Coric vs (LL) Jung A seguire – Brouwer vs (6/WC) Jarry COURT 1 Ore 3 – (7) Koepfer vs Duckworth A seguire – Gojo vs (8) ...

Philippoussis questa settimana è con il 24enne di Atene aCabos, nell'250 sul cemento messicano, dove Tsitsipas debutterà contro lo statunitense John Isner (torneo trasmesso in diretta da ...Prima vittoria a livelloin un torneo individuale per il brasiliano Alves Si è conclusa la prima nottata di tennis aCabos " torneo che dall'anno prossimo si trasferirà con tutta probabilità ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 1 agosto dell'diCabos 2023 . Sul cemento messicano del 'Mifel Tennis Open by Telcel Oppo' esordio per Alex de Minaur, numero 5 del tabellone, atteso dal qualificato Mansouri. A seguire, la wild card locale ...

ATP Los Cabos: Isner si guadagna la sfida con Tsitsipas. Tabilo eliminato da Meligeni Alves Ubitennis

Si è appena conclusa la prima giornata in quel di Los Cabos, in Messico, per il locale ATP 250. Cinque gli incontri di primo turno che sono andati a terminare, con diversi protagonisti (messicani e no ...Big John supera Hijikata in due set e affronterà così il greco per l'ottava volta. Prima vittoria a livello ATP in un torneo individuale per il brasiliano Alves ...