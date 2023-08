Atp 500 e Wta 500 Washington 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 2 agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il, glie l’didell’Atp 500 e del Wta 500 di. Sul cemento americano si parte con la sfida tra Belinda Bencic e Lauren Davis sul campo principale. A seguire, spazio ad Elina Svitolina contro Daria Kasatkina. Non prima delle 22:00, scatterà, tra gli uomini, il turno di Brandon Nakashima e dell’ex numero 1 al mondo Andy Murray. La testa di serie numero 1 del torneo Taylor Fritz chiuderà ilcontro Zachary Svajda. Occhi puntati anche su Felix Auger-Aliassime, che sfiderà Yosuke Watanuki e su Alexander Bublik, in campo contro Gael Monfils che ha beneficiato di una wild card. Di seguito, il, glie l’didiper quel che ...

Il circuito però non si ferma totalmente e in queste settimane si stanno disputando diversi tornei250 o, con tanti match interessanti. Questa settimana di disputa il torneodi ...Philippoussis questa settimana è con il 24enne di Atene a Los Cabos, nell'250 sul cemento ...risultati migliori sono stati la finale agli Australian Open (stoppato da Djokovisc) e quella nel "" ...Tennis News Interviste Tennis A Washington, per l'e il Wtain programma nei circuiti maschile e femminile, è stata introdotta una novità abbastanza interessante. Sui tabelloni dello stadio sono apparsi durante le partite alcuni messaggi che ...

ATP 500 2023-Amburgo finale: Zverev - Djere su SuperTennis - Guida TV Guida TV

Il forfait del numero 22 del mondo si aggiunge a quelli di Kyrgios e Carreno Busta. Al posto di questi tre giocatori entrano nel tabellone principale Emil Ruusuvuori, J.J. Wolf and Kei Nishikori (che ...Continua la fase di preparazione in vista dei prossimi importanti impegni nel circuito Atp. Il primo top torneo si disputerà il 7 Agosto con il Masters 1000 di Montreal, poi Cincinnati e infine il gra ...