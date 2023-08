Stiamo parlando di, episodio speciale che anticipa il nuovo corso narrativo e funge da prequel anche alla prima stagione, concentrandosi sulle origini e la scoperta dei poteri di Samantha ...Nel frattempo è stato rilasciato anche uno speciale autonomo su. Per quanto riguarda il film live action, invece, non si sa ancora se e in che modo si porrà nei confronti della serie animata.Oltretutto, sapevate che inè tornato Lance Reddick

Atom Eve, la recensione dell'episodio speciale di Invincible Movieplayer

La recensione di Atom Eve, l'episodio speciale di Invincible: un fantastico prequel dedicato alla supereroina femminile più potente dello show.Invincible's Atom Eve special is more than just an early return to the series; it proves why Eve is as compelling of a character as Mark.