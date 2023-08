Atletica | Marcell Jacobs ci sarà al raduno della staffetta verso i Mondiali! Presenti i campioni olimpici e Ceccareli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Arriva un gran bella notizia per gli appassionati die non solo:(Fiamme Oro)presente alpre-Mondiale delle staffette azzurre che si terrà a Roma (per la precisione allo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa) da lunedì 7 a sabato 12 agosto 2023. Insieme al nativo di Desenzano del Garda ci saranno anche gli altri tre frazionisti che hanno conquistato l’oro olimpico a Tokyo nella 4×100, ossia Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle). A questi, si aggiungeranno poi il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Roberto Rigali (Bergamo Stars) e Marco Ricci (Nissolino Sport). Per quanto riguarda laveloce femminile, invece, sono state convocate le azzurre che ...