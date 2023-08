Atletica | Ceccarelli | “Amo la quarta frazione nella 4×100 La curva per me è traumatica Ai Mondiali…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’italiana nel 2023 ha scoperto Samuele. Un anno magico con il successo nei 60 metri agli Europei indoor, poi il titolo italiano sia nei 60 sia nei 100. Una progressione nei tempi eccezionale ed ora anche la presenza in una staffetta che vuole sognare ai Mondiali. Il velocista di Massa è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint 2U, il programma sull’di OA Sport e Sport 2U. L’ultima apparizione del velocista azzurro è stata a Trieste, dove il tempo non è stato dei migliori, ma nessuna preoccupazione. visto che arrivava dalla prestazione di Grosseto in staffetta: “Era pronosticabile e lo avevo già messo in preventivo. Non mi sono affatto preoccupato e sapevo che sarebbe andata così. E’ un momento questo, nonostante abbia perso qualche giornata di allenamento, che sono in una condizione buona. Sono ...