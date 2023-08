Atletica | a Roma il raduno delle staffette verso i Mondiali | c’è Marcell Jacobs

(Di mercoledì 2 agosto 2023), Stadio Paolo Rosi, dal 7 al 12 agosto. Luogo e date delazzurre in vista deididi Budapest. Una settimana di lavoro che vedrà protagonista anche. Insieme al campione olimpico dei 100 metri, ci saranno anche gli altri tre frazionisti che hanno conquistato l’oro olimpico a Tokyo nella 4×100, vale a dire Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle). Nel gruppo della staffetta veloce tra i convocati spiccano anche il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Roberto Rigali (Bergamo Stars) e Marco Ricci (Nissolino Sport). Al femminile lavoreranno ale quattro azzurre che hanno vinto la ...

Sul proprio sito ufficiale, la FIDAL spiega che 'da lunedì 7 a sabato 12 agosto si terrà a, ... Alessandra Bonora (Bracco), Giancarla Trevisan (Bracco), Virginia Troiani (...... "Stiamo predisponendo il 'bidding' - ha spiegato il presidente Stefano Mei - l'italiana merita di provarci, Sebastian Coe ha spesso ribadito che sarebbe contento di riportarli a".

Atletica: Roma si candiderà per i Mondiali del 2027 Agenzia ANSA

