Atalanta-Pro Sesto 2-0 LIVE | raddoppio nerazzurro con Bakker

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Amichevole precampionato in quel di Zingonia trae Pro: sintesi, tabellino, risultato e cronaca A Clusone,e Prosi affrontano in amichevole per quello che è il terzultimo test stagionale.-PRO: LA CRONACA La partita è cominciata 5? VANTAGGIO: Calcio d’angolo per i nerazzurri, colpo di testa di Bonfanti e palla in rete. 15? OCCASIONE: Maehle tenta la conclusione del 2-0, ma la palla finisce alta. 20? Dominiocon ampio uso delle fasce. 26?VICINA AL: Cross diper Okoli, ma Del Frate riesce a parare senza problemi. 34? TOURE’! Cross di Ederson su punizione per la ...

A disposizione: Reti: Formazioni ufficiali diSesto(3 - 4 - 1 - 2): Carnesecchi; Bonfanti, Okoli, Kolainac; Bakker, Éderson, Maehle, Ruggeri; Paali; Latte Lath, Touré. ...Alle ore 19 fari puntati su Arsenal - Monaco per l'Emirates Cup mentre tra le italiane impegnate in amichevole troviamo alle 16Sesto quindi alle 17 Cagliari - Como, alle 18.30 Napoli -......- Rappresentativa Città di Clusone 10 - 1 20 luglio:- Rappresentativa Val Seriana 11 - 0 22 luglio:- Locarno 10 - 0 26 luglio:Vercelli 6 - 0 29 ...

Atalanta-Pro Sesto 1-0, segui la diretta testuale Calcio Atalanta

Mancano 18 giorni all'inizio del campionato per i nerazzurri, che inizieranno la stagione 2023/2024 affrontando il Sassuolo in trasferta. Ma c'è un altro appuntamento che li attende tra soli 10: l'ami ...La partita Atalanta - Pro Sesto di Mercoledì 2 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevoli per club ...