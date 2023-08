Atalanta | alla prima di El Bilal segnano Bonfanti | Bakker e Scalvini | 3-0 alla Pro Sesto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Zingonia. L’supera 3-0 la Pronel test infrasettimanale giocato al ‘Bortolotti’. I nerazzurri, impegnati nella sesta amichevole del loro precampionato, hanno regolato la formazione di Serie C guidata da mister Parravicini: gol in avvio didei sigilli nella ripresa di. Un'altra amichevole in archivio Another friendly completed #Pro3-0 #GoGo pic.twitter.com/aopV1DMyXi —B.C. (@BC) August 2, 2023 In casa nerazzurra spazio dal primo minuto all’ultimo arrivato e acquisto record ElTouré – in campo (in via ...

...la qualificazioneprossima Champions e Conference League. Alle ore 19 fari puntati su Arsenal - Monaco per l'Emirates Cup mentre tra le italiane impegnate in amichevole troviamo alle 16......ricca di presenze e in cui diede dunque un contributo determinante all'approdo del club... La brevissima esperienza all'e l'ultima parte di carriera al SassuoloEcco allora un altro cambio ...... per il riscatto di Ruslan Malinovskyi dall', per Ismaila Sarr del Watford, per Rubén ...entrata " e perché l'eventuale qualificazione in Champions League potrebbe dare un ulteriore boost...

Atalanta, Latte Lath alla caccia dell’occasione: è la rivelazione dell’estate nerazzurra BergamoNews.it

Protetti dai 100 milioni già incassati neella sessione estiva, difensore e interno sono due colonne Jeremie Boga e Rasmus Hojlund, in due, hanno fruttato all’Atalanta entrate per 93 milioni più 14 di ...L'Atalanta ha battuto per 3-0 la Pro Sesto, squadra di Lega Pro, in una gara amichevole in vista della nuova stagione. Per la compagine allenta da Gasperini a segno nel primo tempo Bonfanti al 4', ...