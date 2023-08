FC(Kaz) -Zagabria (Cro) 2 (ore 16) Gara valida per il terzo turno preliminare alla fase a gironi della Champions League. LaZagabria, che era arrivato primo nel massimo ...Ljubljana (SLO) - Ludogorets (BUL) 20.30 - Slovan Bratislava (SVK) - Zrinjski (BIH) Mercoledì 2 agosto 16.00 - FC(KAZ) -Zagabria (CRO) 18.00 - Qarabag (KAZ) - Rakow (POL) 19.00 - Genk ......30, Panathinaikos - Dnipro - 1 Ore 20:00, Olimpija Ljubljana - Ludogorets Ore 20:00, BATE - Aris Limassol Ore 20:30, Slovan Bratislava - Zrinjski Ritorno Ore 16:00,Zagabria Ore 18:00,...

Astana-Dinamo Zagabria (Champions League, 02-08-2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Anche in piena estate il grande calcio non si ferma: ecco di seguito tutte le gare odierne, mercoledì 2 agosto ...La squadra allenata da Igor Biscan nelle restanti 3 gare ufficiali disputate in questa nuova stagione ha prima battuto per 1-0 l' Hajduk Split in Supercoppa, poi sempre contro l' Hajduk Split ha perso ...