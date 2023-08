(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ledasi renderanno necessarie qualora, agli esiti dello scorrimento delle GPS di prima fascia ed elenco aggiuntivo, ci saranno ancora posti vacanti da attribuire per l'anno scolastico/24 con la procedura individuata dal Decreto n. 119 del 15 giugno. Si tratta di una supplenza finalizzata al ruolo, in cui il docente affronta l'anno di prova e formazione + lezione simulata prima di ottenere l'incarico a tempo indeterminato. L'articolo .

NOTA In caso di posti ancora vacanti sarà attivata una mini call veloce per il ruolo da GPS sostegno 2023/24: se non si ottiene l'incarico, si può partecipare alle supplenze. Call Veloce Cos'è e chi partecipa La Call veloce è prevista al termine delle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi nei territori. Assunzioni straordinarie 2023/24, si passerà, per i soli posti di sostegno, alla fase straordinaria di immissioni in ruolo a tempo indeterminato. Se ancora da questa fase dovessero residuare altri posti ci sarà la mini call veloce solo sui posti di sostegno.

Assunzioni da mini call veloce 2023 docenti sostegno: quante province sarà possibile scegliere, può partecipare solo chi ha inserito tutte le scuole della provincia si può rinunciare

Nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi 2023/24 + mini Call veloce su eventuali posti. Per partecipare alle assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo.