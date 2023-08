Asse Russia-Turchia | Erdogan attende la visita di Putin 

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il focus della telefonata intercorsa tra il leader russo Vladimir Putin e il presidente dellaRecep Tayyip, sarebbe ancora il rilancio dell’accordo sul grano. Con la fine dell’accordo per le esportazioni dall’Ucraina, infatti, la situazione rischia di divenire ancor più infuocata e “di non giovare a nessuno”, come precisato dallo stesso. Ad avvalorare la L'articolo proviene da Il Difforme.