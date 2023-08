Assalto al congresso | Donald Trump incriminato

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’ex capo di Stato americano,, si trova ancora una volta nel mirino della giustizia, con la terza incriminazione che gli viene mossa contro. Dopo le contestazioni riguardanti il risarcimento alla pornostar Stormy Daniels e per le documentazioni riservate a Mar-a-Lago, ora viene indagato da un Gran Giurì federale per l’attacco alavvenuto il 6 gennaio 2021. “Ho sentito che il folle Jack Smith, nel tentativo di influenzare le elezioni, rilascerà un’altra incriminazione infondata contro di me”, ha scritto sui social ieri. “Perché non hanno presentato questa causa ridicola due anni e mezzo fa? Volevano lanciarla durante le elezioni, questo è il motivo”. L’ex leader USA ha dichiarato: “Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca”. La CNN ha riferito che quattro imputazioni, tra cui la congiura per truffare gli Stati Uniti, sono ...

