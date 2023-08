Assalto al Congresso | Donald Trump è stato incriminato | L' ex presidente | Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca

L'ex presidente statunitense è accusato di cospirazione e di aver "alimentato con le bugie" la tentata ...... con un'operazione che poi avrebbe portato all'aldel 6 gennaio 2021. Giovedì Trump dovrebbe comparire in tribunale. Il gran giurì federale chiamato dal procuratore speciale Jack ...a Washington, ecco i supporter di Trump: bandiere confederate, copricapi con corna e anche un cappio Ultimo Aggiornamento 01/08/23 Fotogallery - Parigi, rapinata la gioielleria Piaget Ultimo ...

Donald Trump è stato incriminato per l’assalto al Congresso Corriere della Sera

WASHINGTON – Terza incriminazione per Trump, stavolta per l’assalto al Congresso americano. “Cospirazione e ostruzione alla giustizia”, tra le accuse. “Un caso ridicolo” aperto “volutamente” a ridosso ...Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e per le carte segrete a Mar-a-Lago, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è ...