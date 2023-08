Assalto al Congresso | Donald Trump è stato incriminato | Giovedì sarà in tribunale a Washington

Lo ha detto l'ex presidente americano Donald Trump nel corso di un messaggio video dopo la presentazione di quattro capi di imputazione contro di lui, compreso quello per l'al, da ...3.49 Trump incriminato con legge sul KKK Trump è stato incriminato per l'alamericano del 6 gennaio e per il tentativo di capovolgere il risultato delle elezioni Usa del 2020. Fra le accuse mosse nei suoi confronti del procuratore speciale Jack Smith c'è ...a Washington, ecco i supporter di Trump: bandiere confederate, copricapi con corna e anche un cappio Ultimo Aggiornamento 01/08/23 Fotogallery - Parigi, rapinata la gioielleria Piaget Ultimo ...

Trump incriminato per l'assalto al Congresso Agenzia ANSA

Per l'ex presidente statunitense si tratta della terza incriminazione. I suoi avvocati: "on è altro che l'ennesimo tentativo da parte della corrotta famiglia Biden di trasformare in un'arma il Diparti ...Perché l'incriminazione: "Ha cercato di usare la folla dei suoi sostenitori radunata a Washington per fare pressione sul vicepresidente ...