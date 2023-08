Ascolti tv | ' Padre Pio' sorpassa ' Battiti Live'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - 'Pio' batte 'Hotel Portofino' nella gara deglitv in prima serata. Ieri la fiction sul santo di Pietrelcina, interpretato da Sergio Castellitto, in onda su Canale5 ha realizzato 1.280.000 telespettatori pari al 12,1% di share, mentre la serie 'Hotel Portofino' su Rai1 si è fermata a 926.000 telespettatori e 9,8% di share. Proposta superata anche da '' che su Italia1 ha ottenuto 1.270.000 telespettatori e 11,7% di share. Per quanto riguarda gli altri programmi del prime time: su Rai2, 'Notti in bianco, baci a colazione' è stato visto da 761.000 telespettatori con 5,5% di share; su La7, 'In Onda Estate' 651.000 spettatori e il 4,7%; su Rai3, 'Filorosso' a 570.000 e 4,6%; su Rete4, 'East New York' 561.000 e 4,1%; sul Nove, 'Torno indietro e cambio vita' 328.000 e 2,4%; ...

