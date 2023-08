Ascolti TV | Martedì 1 agosto 2023 Vince Padre Pio 12 1% | l’ultima di Battiti 11 7% | Hotel Portofino chiude a notte fonda al 9 8%

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 agosto 2023)Nella serata di ieri,, su Rai1 gli ultimi episodi dihanno conquistato 926.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5Pio ha incollato davanti al video 1.280.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Notti in bianco, baci a colazione è la scelta di 761.000 spettatori (5.5%). Su Italia1puntata diLive ottiene 1.270.000 spettatori pari all’11.7%. Su Rai3 Filorosso arriva a 570.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 East New York debutta con un a.m. di 561.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Onda Estate – Prima Serata raggiunge 651.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Balla coi lupi totalizza 310.000 ...