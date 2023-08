Ascolti tv ieri | Battiti Live fa boom in share | record Reazione a Catena

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Glitv di, martedì 1 agosto 2023, hanno registratoinpersu Italia 1. L'ultima puntata della ventunesima edizione, la settima in onda sulla rete, è stata la più vista di tutte pari all'11.7 di. In termini di spettatori, invece, ha conquistato un netto di 1.270.000 telespettatori. Vince la serata il film Padre Pio su Canale 5 con 1.280.000 telespettatori, 12.1% di. Flop Hotel Portofino su Rai1: 926.000 telespettatori, 9.8% di. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Notti in Bianco, Baci a Colazione 761.000, 5.5% Rai3 Filorosso 570.000, 4.6% Rete 4 East New York 561.000, 4.1% La7 In Onda Estate – Prima Serata 651.000, ...