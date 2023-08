Ascolti tv | i dati di martedì 1 agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Bene su Canale5 Padre Pio Nella serata di ieri,in onda su Rai Uno gli ultimi episodi di Hotel Portofino portano a casa 926.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 Padre Pio conquista 1.280.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Notti in bianco, baci a colazione è vista da 761.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 l’ultima puntata di Battiti Live porta a casa 1.270.000 spettatori pari all’11.7%. Su Rai3 Filorosso arriva a 570.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 East New York debutta con un a.m. di 561.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Onda Estate – Prima Serata raggiunge 651.000 spettatori e il 4.7%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

