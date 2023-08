(Di mercoledì 2 agosto 2023) ... Controcorrentesu Rete 4 con 658.000 spettatori (4.4%)a prima parte e 772.000 (4.9%)a seconda parte, In Ondasu La7 con 1.035.000 spettatori (6.7%). Iscriviti alla newsletter ...

tv ieri 1 agosto 2023: Controcorrente arriva a un picco di 772mila spettatori per il 4,9% di share Rai1 vince neglitv ieri 1 agosto 2023 nell'access prime time con Techetechetè , che intrattiene 2.707.000 spettatori con il 17.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint Estate su Canale 5 con ...tv ieri 26 luglio 2023: Techetechetè arriva a 2.8 milioni di spettatori per il 18,3% di share Rai1 neglitv ieri 26 luglio 2023 nell' access prime time arriva a 2.873.000 spettatori con il 18.3% share grazie a Techetechetè . Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.334.000 ...tv ieri 24 luglio 2023: Controcorrente arriva a un picco di 627mila spettatori per il 3,9% di share Rai1 vince neglitv ieri 24 luglio 2023 nell' access prime time con Techetechetè , che ottiene 3.019.000 spettatori con il 19% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.801.000 ...

Ascolti tv, Gentili battuta nell'access anche da TG Post Estate Affaritaliani.it

Rai1 vince negli ascolti tv ieri 1 agosto 2023 nell'access prime time con Techetechetè, che intrattiene 2.707.000 spettatori con il 17.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint Estate ...In Onda chiude con 917mila spettatori e il 5,9% di share. Subito dietro Controcorrente con 923mila spettatori per il 5,8% di share ...