Di seguito tutti irelativi al prime time di martedì 1 agosto 2023 : Rai Uno " Hotel Portofino ...tv martedì 1 agosto 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Techetechetè ha ...del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 1 agosto: vince la Rai. Di seguito, ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ......la partecipazione di Bad Bunny e The Weeknd sembra solo un tentativo di accaparrarsi gliin ... E questi duedi fatto, in Utopia, cozzano in troppi momenti. Traduzione da Rolling Stone US. ...

Ascolti tv e dati Auditel martedì 1 agosto: flop Rai 1 con Hotel Portifino dietro a Padre Pio e Battiti Live Virgilio Notizie

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 1 agosto 2023.Ascolti tv ieri 1 agosto 2023: Controcorrente arriva a un picco di 772mila spettatori per il 4,9% di share. Rai1 vince negli ascolti tv ieri 1 agosto 2023 nell'access prime time c ...