Artrite reumatoride e malattie autoimmuni | ecco la dieta che ti fa dire addio al dolore

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 2 agosto 2023)laconsigliata dai medici per ritornare a goderti la vita e spegnere ildato dall’reumatoide. L’reumatoide e lepossono mettere davvero in difficoltà chi ne soffre. Ilpuò essere tanto e arrivare ad essere invalidante. Eppure i medici ci spiegano che ci sono cibi da evitare ma anche quelli consigliati. Lereumatiche colpiscono il 15% della popolazione italiana. A scatenare queste patologie sono più fattori e non sono necessariamente legati all’età.i cibi che contrastano l’– grantennistoscana.itEmerge con sempre maggiore evidenza che unaalimentare particolare può influenzare questa infiammazione e ...