Arrampicata sportiva | Laura Rogora tocca il top e avanza in semifinale ai Mondiali Moroni promossa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I2023 diproseguono a Berna (Svizzera) con le qualificazioni del lead, una delle discipline tecniche che in combinata con il boulder assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel turno preliminare ha dominato in maniera perentoria la slovena Janja Garnbret, grande favorita della vigilia e capace di raggiungere il top in entrambe le occasioni, chiudendo così con il punteggio di 1.0. La nostraha fornito una prestazione davvero eccellente. L’azzurra, bronzo in questa specialità ai2021 e argento agli Europei 2019, ha raggiunto il top in occasione della prima salita e nella prova successiva si è fermata a 44+, chiudendo così al terzo posto complessivo con il riscontro di 2.29. In grande spolvero anche la giapponese Ai Mori ...