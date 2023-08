Approvazione della Conferenza Stato-Regioni su Fondo per l’innovazione

Per fare un veloce esempio pratico si può pensare alla questione dell'di eventuali lavori straordinari. Le assemblee di condominio sono anche il luogo in cui occuparsirisoluzione ...La discussione ruota attorno al dilemma procedurale"regola dei due anni" scattata nel 2021 ...licenza per estrazione mineraria sarebbero dovute essere prese in considerazione per "...Il prezzo di collocamento è pari a 1,67 euro per azione, al limite inferioreforchetta ... Il consiglio di amministrazione , che resterà in carica fino all'del bilancio di esercizio ...

Malattia di Pompe, miglustat approvato in Europa Osservatorio Malattie Rare

Dopo la Camera, il Senato ha approvato con 99 voti favorevoli, 60 contrari e nove astensioni, la proposta di risoluzione n.5 della maggioranza sulle ...Prosegue la corsa verso l’approvazione del testo della legge delega per la riforma fiscale: il testo, prima di arrivare in aula al Senato, si è arricchito di ulteriori novità. Dalla linea morbida ...