Antonellie | tutta muscoli e veleno sabaudo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Antonella Elia quest’anno compie 60 anni. E la notizia a Roma sarebbe accompagnata dal classico leggiadro commento che esprime stupore e meraviglia («Mecojoni!»). Sì, perché pensare la bionda showgirl entrare nel Terzo Tempo sembra impossibile: eterna adolescente, è rimasta uguale a quando faceva la valletta di Corrado, suo pigmalione, che un giorno le diede un saggio consiglio: «Continui a fare la scema che sarà il suo successo». E lei ha eseguito alla lettera: sublime in Pressing accanto a Vianello, superlativa anche con Mike Bongiorno e le bisticciate con gli sponsor da lei dileggiati. E poi reality, isole famose, case del Grande Fratello. Vittorie e cadute, memorabili liti (quella con Valeria Marini che le agitava il rosario in faccia è entrata nell’ultrapop dell’etere), tante lacrime e drammatiche confessioni in pubblico. E ora, arrivata finalmente all’età della ragione, una ...