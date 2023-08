No alla proposta dell'Il Presidente critica pero la recente proposta dell'dile vendite promozionali e i saldi: "Non è una soluzione perché creerebbe disparità di ...No alla proposta dell'Il Presidente critica pero la recente proposta dell'dile vendite promozionali e i saldi: "Non è una soluzione perché creerebbe disparità di ...

Antitrust, liberalizzare i saldi e via vincoli orari dei negozi La Ragione