Anticipazioni Terra Amara | brutta fine per Mujgan | ma il colpo di scena è un altro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nei prossimi episodi dinon mancheranno colpi di. Leci fanno sapere che questa volta sarà la dottoressaHekimoglu ad avere la svolta nella soap. La donna non riuscirà a lasciarsi alle spalle il suo passato da dimenticare e a tornare nella sua città natale, poiché perderà la vita in un L'articolo proviene da KontroKultura.

Amara: Behice smaschera Fikret! Behice , determinata a scoprire la verità, si è messa ad indagare su Fikret . Non appena ne ha avuto l'occasione, la Dark Lady si è intrufolata in ......& Soap Un posto al sole2 agosto 2023 Martina Pedretti - 1 Agosto 2023 Sei Sorellemercoledì 2 agosto 2023 Niccolo Maggesi - 1 Agosto 2023Amara......& Soap Un posto al sole2 agosto 2023 Martina Pedretti - 1 Agosto 2023 Sei Sorellemercoledì 2 agosto 2023 Niccolo Maggesi - 1 Agosto 2023Amara...Terra amara, anticipazioni: la Altun furiosa con Akkaya Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun, come rivelano le anticipazioni di Terra amara, attraverseranno un ...Secondo le anticipazioni di Terra amara, nelle puntate di martedì e mercoledì Fikret dimostrerà di non essere un impostore ...