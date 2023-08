Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 2 agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 2Bayram e Sakine sono entusiasti di Mehdi, anche se, per il momento, preferiscono non parlarne con la figlia. Zeynep chiede a Mehdi cosa ne pensi dello stato d’animo di Benal. I due si preparano per dormire l’uno accanto all’altra, data l’impossibilità di avere un altro letto. Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con ...

MyMy Destiny: Zeynep e Mehdi a letto insieme Mehdi sta per avere un figlio ma non da Zeynep . Benal ha scoperto di essere incinta e si è presentata a casa dell'ex amante per ...MyMy Destiny: riassunto della puntata del 1° agosto Faruk non si dà per vinto e avvicina ...del 2 agosto: una prima volta Messe da parte le recenti incomprensioni, Mehdi e Zeynep ...MyMy Destiny: Ledell'episodio di oggi 1°agosto 2023 Nella puntata di MyMy Destiny di oggi - 1°agosto 2023 - Benal decide di fare un test di gravidanza . La ragazza avrà ...

My Home, My Destiny su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 31 luglio al 4 agosto La Gazzetta dello Sport

Di seguito le anticipazioni dell’episodio 18 in onda mercoledì 2 ... circa Zeynep e la ragazza non ne fa parola con la sua amica. La puntata di oggi de My Home My Destiny va in onda mercoledì 2 agosto ...Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 2 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.