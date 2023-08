Ansu Fati regala la vittoria al Barcellona sul Milan | Reijnders impressiona | flop Tomori e Hernandez

Commenta per primo Il Milan chiude la tournée americana perdendo con il risultato di 1 - 0 contro il Barcellona. Decide una rete di, buoni segnali per Pioli da parte di Pulisic e Reijnders. De Ketelaere e Adli restano per tutti i 90 in panchina. MILAN (4 - 3 - 3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus - ...Una magia didecide l'ultima amichevole estiva del Milan in terra americana. Dopo il ko col Real e il pari con la Juve (poi ko ai rigori), la squadra di Pioli cade anche col Barcellona, non senza buone ...BARCELLONA (4 - 2 - 3 - 1): Ter Stegen; Dest, Koundé, Eric, Marcos Alonso; Sergi Roberto, Kessié; Raphinha, Fermin,; Ferran Torres. All. Xavi.

LIVE MN - MIL-BAR (0-1): Ansu Fati la mette sotto l'incrocio Milan News

Gli highlights di Milan-Barcellona, la terza e ultima sfida del Soccer Champions Tour 2023 negli USA per i rossoneri ...Ancora titolari (come con la Juventus) i nuovi Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Le migliori chance rossonere proprio per Reijnders e Leao Una magia di Ansu Fati decide l'ultima amichevole estiva del ...